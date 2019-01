Consob, Lannutti (M5s): "Urgente nominare Minenna. Mattarella non può dire no"

"Sulla nomina di Minenna a presidente della Consob non può esserci alcun veto". Lo dice in un'intervista ad Affaritaliani.it Elio Lannutti, senatore del Movimento Cinque Stelle.

Senatore Lannutti, si è parlato di un possibile veto del Quirinale alla nomina di Minenna a presidente della Consob. E' così?

Non credo ci sia un veto da parte del Colle, anche perché questo veto non potrebbe esistere. Il decreto di nomina del presidente della Repubblica è un atto meramente formale. Il presidente della Consob viene scelto su proposta del presidente del Consiglio. Il Quirinale si deve limitare alla verifica della legittimità e nient'altro. Essendo Minenna già dirigente della Consob non è necessario nessun ulteriore scrutinio. Il professor Minenna ha già passato tutti gli scrutini etici di legalità necessari all'interno della Consob.

Quindi la scelta spetta solo al governo?

Nel caso di Minenna sì. In genere il presidente della Consob viene deliberato dal Consiglio dei Ministri. Il candidato scelto dal governo viene audito dalle competenti Commissioni Finanze di Camera e Senato, le quali rilasciano un parere sulla sua professionalità e competenza. Sulla scorta di questo parere, il Consiglio dei Ministri adotta la delibera definitiva che viene trasmessa al presidente della Repubblica per il decreto di competenza. Decreto che, in ultima istanza, deve essere ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti che ne verifica la legittimità contabile. Ma nel caso di Minenna anche quest'ultimo aspetto è già veriricato, in quanto Minenna è già un dipendente della Consob.

Il governo è compatto su Minenna?

Non ci sono dubbi, sul suo nome c'è l'accordo di tutti. Ora serve solo ratificare il tutto anche perché ci sono dossier caldi del quale la Consob si deve occupare, come per esempio il caso Carige ma anche vicende legate ad altre banche.

Quando potremmo avere la nomina?

Ripeto, bisogna fare al più presto. Spero già giovedì il Consiglio dei Ministri adotti la delibera definitiva. Sono oltre quattro mesi che la Consob aspetta un nuovo presidente e non si può aspettare oltre anche perché il momento è delicato. E nessuno può mettere veti su Minenna.