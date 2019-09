Conte, in contatto costante con la regione Val d'Aosta

Palazzo Chigi è in contatto costante con la Regione Valle d'Aosta per avere informazioni in merito all’allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. Dal presidente Antonio Fosson sono arrivate ampie rassicurazioni rispetto al fatto che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dagli organismi competenti. Non ci sono, dunque, particolari rischi. Il Presidente del Consiglio Conte si recherà prossimamente in vista in Valle D’Aosta.

"Il problema dei cambiamenti climatici esiste e la Valle d'Aosta è un laboratorio nella gestione di queste situazioni. Invitiamo il premier Giuseppe Conte che ha fatto riferimento nel suo intervento alle Nazioni Unite a quanto sta accadendo sul Monte Bianco a venire in Val d'Aosta e vedere come stiamo affrontando questa situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina in comune a Courmayeur per fare il punto sulla situazione del ghiacciaio Planpincieux.

"In Val d'Aosta - ha aggiunto l'assessore al territorio Stefano Borrello - ci sono 186 apparati glaciali, l' amministrazione pubblica ha il dovere di monitorare l'evoluzione naturale ma non bisogna demonizzare la natura. Invitiamo il premier Conte a venire a vedere i nostri ghiacciai".

"Io chiederei al primo ministro Conte - ha aggiunto il presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson - perché a New York ha detto che stava venendo giù tutto il Monte Bianco. Questa é stata una comunicazione non condivisa". "La comunicazione su questi dati - ha aggiunto - dovrà essere più precisa, univoca, efficiente". Il presidente Fosson ha parlato di "emergenza mediatica che si è generata e che è stata ampia e difficile da gestire".