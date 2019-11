Conte: "Situazione drammatica, Mose in dirittura d'arrivo"

"Per Venezia c'è un impegno a 360 gradi, c'è una situazione drammatica in una città unica, ci dobbiamo essere". Lo ha dichiarato all'ANSA il premier Giuseppe Conte uscendo dall'hotel nel quale ha dormito stanotte. Alla domanda se l'impegno per finire il Mose basterà, "Speriamo, confidiamo di si', e' un'opera su cui ormai sono stati spesi tantissimi soldi ed e' in dirittura finale, ora va completata e poi manutenuta". E ai veneziani: "Siamo vicini a voi e speriamo di prevenire queste situazioni drammatiche, perche' non si ripetano piu'".

Venezia: tregua nella notte, attesa nuova marea alle 10,50

Dopo l'acqua alta record di martedì notte, Venezia si sveglia oggi dopo una notte di tregua: le previsioni per una nuova ondata di marea nella serata di mercoledì sono state ridimensionate e l'acqua torbida della laguna non è tornata a sommergere calli e campi veneziani. Secondo il servizio di previsioni del Comune, però, il livello tornerà a salire oggi e soprattutto domani. Per le 10,50 di stamattina è prevista una marea di 125 centimetri e per domani alle 11,20 l'altezza prevista è di 140 centimetri. Sono livelli normalmente considerati molto alti, che fanno scattare il suono delle sirene, ma molto inferiori ai 187 centimetri che martedì notte hanno provocato l’inondazione di gran parte della città.

Oggi a Venezia restano comunque chiuse le scuole e moltissimi negozi, che hanno subito i danni maggiori assieme a chiese, monumenti storici, alberghi e ristoranti. Anche il teatro la Fenice, recentemente riaperto dopo la ricostruzione in seguito al drammatico incendio del gennaio 1996, ha subito danni e annullato le prossime rappresentazioni. La maggior parte delle case a pian terreno non sono abitate da tempo, ma le paratie non sono bastate a riparare dalla marea record neanche i piani rialzati dove moltissimi turisti e studenti vengono ospitati ogni notte. I danni sono “inimmaginabili" secondo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e verranno quantificati nelle prossime ore. Intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ancora a Venezia dove oggi, dopo un incontro in prefettura, incontrerà cittadini e commercianti. In giornata è atteso per una visita nella città ferita anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.