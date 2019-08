CORINALDO: ORDINANZA, 'ECCO LE DISCOTECHE COLPITE DALLA BANDA DELLO SPRAY"

Nell'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Ancona a carico di sette persone ritenute responsabili di aver spruzzato lo spray urticante al peperoncino all'interno della discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo (Ancona) l'8 dicembre scorso è elencato il numero delle trasferte a scopo criminale che sarebbero state sostenute dalla 'banda' e i relativi contatti con il ricettatore.

La cronistoria dei viaggi a scopo di rapina e i relativi blitz degli indagati all'interno dei locali notturni del Centro Nord del Paese inizia il 1 novembre del 2018 e si conclude il 9 giugno scorso. Sono ancora in corso i riscontri per accertare le responsabilità dei furti messi a segno il 1 novembre dell'anno scorso alla discoteca 'Donoma' di Civitanova Marche, ma è stata accertata la presenza degli arrestati all'interno del locale così come l'utilizzo dello spray al peperoncino. Il 'tour' criminale del gruppo ha colpito il 'Liv' di Bassano del Grappa (Vi), presso il 'Pala Nord' di Bologna a Capodanno, il 15 febbraio la discoteca 'Circus Beat Club' di Brescia. La notte del 17 febbraio la banda ha fatto tripletta: il 'Number One' a Corte Franca (Bs), il 'Kojak' di Ravenna e il 'New Age' sita in località Roncade (Tv). Il l 24 febbraio è toccato all' 'Heco Club' di Forli.

Il 24 febbraio gli arrestati sono stati al 'Viclub' di Vicenza, il 1 marzo al 'Dylan My Love' di Coccaglio (Bs) e al 'Momà' di Modena, la notte tra il 2 e il 3 marzo allo 'Studio 16' di Arquà Polesine (Ro) e allo 'Stargate' di Castagnaro (Vr), il 3 marzo al 'Nord Est' di Caldogno, il 5 al 'Vivi' di San Pietro In Casale (Bo), il 9 al 'Dtìrian Gray' di Verona, il 9 marzo al 'Moina Club' di Crema (Cr), il 15 al Mascara di Mantova.