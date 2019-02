SCHIAFFO 4 - Fabrizio Corona, ex paparazzo dei vip. La scena della lite fuori dalla discoteca poteva risparmiarcela. Non sarà davvero che il lupo perde il pelo ma non il vizio?

Corona, casa confiscata: "deve lasciarla entro 120 giorni. Ora è dello Stato".

Fabrizio Corona deve lasciare entro 120 giorni la casa di via De Cristoforis, pieno centro di Milano, che gli e' stata confiscata quasi un anno fa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. La comunicazione all'ex 'fotografo dei vip', datata 15 febbraio, e' firmata dall'Agenzia del Demanio ed e' contenuta tra gli atti del Tribunale di Sorveglianza, che gli ha confermato nei mesi scorsi l'affidamento terapeutico. Secondo quanto riportato nel provvedimento, Corona non ha titolo per abitarci dal momento che l'abitazione, che si trova in Corso Como, zona della movida milanese, e' stata confiscata su decisione della Sezione misure di prevenzione, presieduta da Fabio Roia, gia' lo scorso aprile e appartiene ora allo Stato.