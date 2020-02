Coronavirus, 10 infettati in Giappone in crociera da passeggero sceso ad HK

Il Giappone ha riferito che almeno 10 persone, a bordo della nave da crociera, sono risultate positive al coronavirus e sono state portate in ospedale. Il ministro della Sanità, Nobukatsu Kato, ha dichiarato che tutti i 3.700 a bordo della nave saranno messi in quarantena sull'imbarcazione per un massimo di 14 giorni, secondo la legge giapponese. I 10 sono tra le 273 persone testate dopo che è stato confermato che un uomo, sceso dalla nave a Hong Kong, avesse contratto il virus.

Alcuni test sono ancora in fase di analisi. Le persone testate avevano tosse o febbre, che sono sintomi del nuovo coronavirus, o erano state a stretto contatto con l'uomo sceso a Hong Kong. La fase di trasmissione del virus, tuttavia, non è chiara e gli altri passeggeri potrebbero avere contratto la malattia quando sono scesi dalla nave ad altri scali in Vietnam, Taiwan, Kagoshima e Okinawa. L'imbarcazione è tornata a Yokohama, vicino a Tokyo, in Giappone, lunedì.