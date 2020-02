Coronavirus, l'avviso comparso all'università: "Non presentatevi all'esame"

Un caso di quarantena fai da te nei confronti di studenti cinesi. Si sarebbe verificato nei giorni scorsi all'interno del Design Campus dell'Università di Firenze. La vicenda è stata segnalata questa mattina da un'ascoltatrice all'emittente radiofonica fiorentina Controradio.

"La settimana scorsa - scrive l'ascoltatrice - una professoressa del Design Campus di Calenzano, ha pubblicato un post dalla pagina Facebook del suo laboratorio Kide - Design for kids lab, in cui comunicava ai suoi studenti cinesi di non presentarsi all'esame. La cosa ha messo molto in difficoltà gli studenti cinesi, che adesso temono di non essere ricevuti dai tutti professori e si sentono discriminati".

L'ascoltatrice, a conferma di quanto ha segnalato, ha inviato anche lo screenshot del post, in cui si legge: "L'esame è spostato al 18 febbraio per tutti gli studenti che sono rientrati in Italia dalla Cina dopo il 10 gennaio del 2020. Per questi studenti le revisioni riprenderanno il 12 febbraio. Sarà possibile sostenere l'esame anche dopo il 18 febbraio. E' possibile far revisione via email. Sono pregati di non presentarsi in particolare gli studenti provenienti da Wuhan, Ehzou, Xianning, Huanggang". A renderlo noto è LaRepubblica.it