Coronavirus, fonti: test negativo sul 17enne rimasto in Cina

Fonti della Farnesina confermano che è negativo al test sul coronavirus il ragazzo di 17 anni che domenica notte non era potuto partire dalla Cina a causa della febbre.

Coronavirus: italiano bloccato a Wuhan, "Non preoccupatevi"

Ha parlato con la famiglia via Skype il giovane di Grado (Gorizia) trattenuto a Wuhan, in Cina, per il sospetto di aver contratto il Coronavirus. Il 17enne ha detto di non preoccuparsi e di essere seguito molto bene. Il giovane, febbricitante, non ha potuto imbarcarsi sul volo che lo avrebbe riportato in Italia assieme a una sessantina di connazionali dalla città cinese.

Il ragazzo si trovava in Cina con il programma di scambio culturale 'Intercultura'. Alla partenza gli era stata rilevata una temperatura corporea di 37.7 gradi. Ora la sua situazione sanitaria è tenuto sotto controllo dai sanitari. Il giovane è curato da due italiane in un appartamento dell’ambasciata che è costantemente in contatto con capo dell’Unità di Crisi della Farnesina.

Coronavirus: Taiwan convoca rappresentante italiano a Taipei

Taiwan ha convocato il rappresentate italiano a Taipei per chiedere la revoca del bando temporaneo sui voli diretti imposto la settimana scorsa dal governo italiano a casa dei timori di contagio per l'epidemia di coronavirus. La convocazione del rappresentante italiano a Taipei, Davide Giglio, a capo dell'Ufficio Italiano per la Promozione Economica, Commerciale e Culturale, spiegano all'AGI fonti vicine al governo di Taiwan, e' stata decisa dal ministero degli Esteri di Taipei per chiarire la posizione dell'isola e non si tratta di una manifestazione di protesta. Taiwan - si spiega - chiede l'esclusione dal bando sui voli sulla base del fatto che ha un proprio governo, un proprio sistema sanitario separato da quello della Repubblica Popolare Cinese e che i casi di contagio sul territorio sono nei limiti di quelli dei Paesi della regione.