Coronavirus, le chiamate folli al ministero: “Ho un serpente in casa, rischio?

Il ministero della Sanità ha istituito un numero d’emergenza con una doppia funzione: rispondere alle domande sull’epidemia ed eseguire un primo screening sulle segnalazioni di casi sospetti. Ma al 1500 (il contatto su citato) sono arrivate le domande più strambe: “E’ un rischio aver tenuto un serpente in casa?”; oppure “Rischio ad aver comprato una maglietta made in China?”. Come scrive il Corriere della Sera, tra il 27 e il 29 gennaio sono state effettuate 1600 telefonate, soprattutto da cinesi residenti in Italia, dirigenti scolastici e albergatori. Le domande più frequenti sono state fatte per capire quali sono i sistemi di precauzione da adottare. Inoltre le telefonate sono aumentate dopo aver appreso la notizia della presenza di due cinesi con il virus in Italia e dopo la conferenza stampa del premier Conte e il ministro Speranza dello scorso giovedì.