Coronavirus, il vademecum dell'Oms contro le fake news

Coronavirus, il vademecum dell'Oms mette in guardia dalle fake news

Dilaga il Coronovirus per il mondo, e come era prevedibile sui social iniziano a dilagare le fake news. Proprio per questo l'Oms, l'Organizzazione mondiale per la sanità, ha messo a punto un vademecum, rilanciato su Twitter, in cui si sfata i falsi miti. Mentre l'Istituto Superiore Sanità (Iss) ha pubblicato un tweet in cui raccomanda di "non dare credito a fonti non ufficiali, come messaggi vocali su social e app di messaggistica" e il presidente, Silvio Brusaferro, ha dovuto precisare in un video che "l'uso delle mascherine in una persona sana non ha particolare utilità".

Coronavirus, il vademecum dell'Oms: anziani, animali, vaccini e antiobiotici

Per quanto riguarda gli animali, dice l'Oms, non ci sono prove che possano essere infettati dal nuovo coronavirusa anche se "è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto". Mentre per quanto riguarda gli anziani "quelle di una certà età e con condizioni mediche preesistenti, come asma, diabete e malattie cardiache, sembrano essere più vulnerabili ad ammalarsi gravemente. Il consiglio è di coprirsi le via aree quando si starnutisce o si tossisce perché le persone di qualunque età possono ammalarsi". Non c'è nessun problema per quanto riguarda le lettere che provengono dalla Cine, "perché il virus non può resistere su lettere o pacchi". Vaccini e antibiotici, infine, "non proteggono dal virus 2019-nCoV".