Coronavirus, rivelazione choc di Forchielli. "La Cina mente, 80 mila contagi"

L'imprenditore Alberto Forchielli afferma che i casi di persone infettate di Coronavirus potrebbero non essere i 31mila dichiarati dal governo cinese: "Sono stimati 80mila casi, al momento. Qua è tutto fermo: è la paralisi". Alberto Forchielli, imprenditore e fondatore di Mandarin Capital partners, - spiega in un'intervista a La Verità dalla Thailandia - in Cina ho lasciato dipendenti e uffici, al momento irragiungibili. Nessuno parte per la Cina, adesso tutti hanno paura di rimanere bloccati là".

Si gira con le mascherine anche in Thailandia?

"Sì, ma per il resto qui sono incosciamente tranquilli. Tra l'altro non hanno ancora bloccato i voli. D'altronde i thailandesi non se lo possono permettere: qui arrivano tantissimi turisti dalla Cina. E se chiudono gli aeroporti, i cinesi si incazzano e gliela fanno pagare"

E lei non è preoccupato?

"Sarei dovuto rientrare in Italia a giugno, ma probabilmente anticiperò i tempi. Del resto qui la situazione è paralizzata: i due centri nevralgici asiatici, Hong Kong e Singapore, sono ancora in lock down"



La quarantena funziona?

"Per ora sì. Il 97% dei contagiati resta nella provincia di Wuhan. Anche se il numero reale è molto più grande di quello che ci viene comunicato".

Grande quanto?

"La verità è che siamo intorno agli 80.000 contagiati. Ci sono anche delle difficoltà tecniche che impediscono di fare il conto corretamente".

Quanto durerà l'emergenza?

"Io dico che andremo avanti almeno fino all'estate. Sempre se non sopraggiungono brutte notizie".