Virus, Cina: "Trovati 2 farmaci efficaci". Premier cambogiano da Xi

La Cina annuncia: "Trovati due farmaci efficaci"

L’università di Zhejiang ha annunciato di aver effettuato test su due farmaci che si starebbero rivelando efficaci nella cura del coronavirus. Si tratta dell’Abidol e del Darunavir. L’ateneo ha dichiarato di aver portato personale medico nella provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia, per fornire cure di emergenza ai pazienti infetti. Una ricercatrice ha invece spiegato di non ritenere che il farmaco Kelizhi, un anti-Hiv attualmente usato per curare le persone contagiate, sia realmente efficace, mentre presenta una serie di effetti collaterali.

Coronavirus: premier Cambogia in Cina, primo leader straniero

Il primo ministro cambogiano, Hun Sen, sara' in visita oggi in Cina, nella prima vista di un leader straniero nel Paese dallo scoppio dell'epidemia di coronavirus nel Paese. Lo ha annunciato la portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, all'inizio della conferenza stampa on line odierna, aggiungendo che Hun Sen incontrera' sia il presidente cinese, Xi Jinping, che il primo ministro, Li Keqiang. "Considerato il fatto che Wuhan sta facendo tutto il possibile per combattere l'epidemia, e data la fitta agenda, una visita a Wuhan non puo' essere al momento organizzata", ha scandito Hua in risposta alle voci delle ultime ore su un possibile viaggio del premier di Phnom Penh per un incontro con gli studenti cambogiani che vivono nella citta' da dove si e' diffusa l'epidemia di coronavirus.

VIRUS CINA: RICOVERATA LA CAMERIERA DELL' HOTEL DI VERONA. LA COPPIA CINESE CHE SOGGIORNO' NELL'HOTEL ALLO SPALLANZANI, PRIMI ESAMI NEGATIVI

Ricoverata in isolamento al Policlinico di Verona una addetta alle pulizie dell'hotel della città scaligera dove, lo scorso 23 gennaio, avevano soggiornato i due coniugi di Wuhan affetti da coronavirus e attualmente in prognosi riservata all'Istituto Spallanzani di Roma. A quanto apprende l'AdnKronos Salute si tratterebbe di una semplice influenza, come hanno evidenziato i primi esami di laboratorio eseguiti a Padova e ora in via di conferma da parte dello Spallanzani di Roma. La donna, con la febbre, si è sentita male ieri e ha chiamato il 118, dopo di che sono scattate le misure di sicurezza.

VIRUS CINA: UNIVERSITA' ZHEJIANG, INDIVIDUATA POSSIBILE CURA

Test preliminari condotti vitro in un laboratorio dell'Università di Zhejiang, in Cina, hanno mostrato che due farmaci, l'Abidol e il Darunavir, potrebbero inibire il modo efficace il nuovo coronavirus. La scoperta arriva da un team di ricercatori di Li Lanjuan, una delle principali ricercatrici nella lotta contro il nuovo Coronavirus in Cina, come riporta il quotidiano cinese Changjiang.

Li, che è anche docente alla Zhejiang University, ha spiegato di aver portato personale medico nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia, per fornire cure di emergenza ai pazienti infetti. La ricercatrice ha quindi spiegato di non ritenere che il farmaco Kelizhi, un anti-Hiv attualmente usato per curare le persone contagiate, sia realmente efficace, mentre presenta una serie di effetti collaterali.

VIRUS CINA: ANTI-MALARIA PUO' BLOCCARE INFEZIONE, STUDIO CINESE

La clorochina ha mostrato nello studio anche un'attività immunomodulante, cosa che può migliorare il suo effetto antivirale in vivo. Non solo, i ricercatori hanno osservato che la clorochina è ampiamente distribuita in tutto l'organismo, compresi i polmoni, dopo una somministrazione orale. Secondo gli studiosi si tratta di un farmaco economico e sicuro, che è stato usatoper oltre 70 anni e appare potenzialmente clinicamente applicabile contro il nuovo coronavirus.

Sun Yanrong, vicedirettore del China National Centre for BiotechnologyDevelopment, ha confermato l'effetto della clorochina nell'inibire la nuova infezione da coronavirus in una conferenza stampa tenuta ieri dalla National Health Commission. La clorochina e alcuni altri farmaciantivirali, così come alcuni medicinali tradizionali cinesi che contengono ingredienti antivirali attivi, sono stati selezionati come candidati farmaceutici per ulteriori esperimenti sugli animali e per studi clinici.

Coronavirus: nave da crociera bloccata in Giappone perché almeno 10 persone sono risultate positive al virus cinese

Il Giappone ha riferito che almeno 10 persone, a bordo della nave da crociera, sono risultate positive al coronavirus e sono state portate in ospedale. Il ministro della Sanità, Nobukatsu Kato, ha dichiarato che tutti i 3.700 a bordo della nave saranno messi in quarantena sull'imbarcazione per un massimo di 14 giorni, secondo la legge giapponese. I 10 sono tra le 273 persone testate dopo che è stato confermato che un uomo, sceso dalla nave a Hong Kong, avesse contratto il virus.

Alcuni test sono ancora in fase di analisi. Le persone testate avevano tosse o febbre, che sono sintomi del nuovo coronavirus, o erano state a stretto contatto con l'uomo sceso a Hong Kong. La fase di trasmissione del virus, tuttavia, non è chiara e gli altri passeggeri potrebbero avere contratto la malattia quando sono scesi dalla nave ad altri scali in Vietnam, Taiwan, Kagoshima e Okinawa. L'imbarcazione è tornata a Yokohama, vicino a Tokyo, in Giappone, lunedì.