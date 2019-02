Corrado Passera lancia una nuova banca

Corrado Passera, ex superministro ai tempi di Mario Monti è tornato.

Non in politica fortunatamente.

Infatti c’aveva provato anche lui, cercando di capitalizzare l’esperienza governativa con il solito movimento personalistico, “Italia Unica” lanciato nel febbraio 2014 con la proposta da 400 miliardi di euro per rimettere in movimento l’economia del Paese; a gennaio 2015 si svolge addirittura un congresso. Dichiara di volersi candidare a sindaco di Milano per le elezioni del 2016, ma poi, capita l’aria che tira, si ritira e appoggia il candidato del centro - destra Stefano Parisi e nel settembre 2016 l’avventura di “Italia Unica” finisce nel nulla, dopo aver illuso manager e capetti aziendali della possibilità di far politica.

Qualche giorno fa l’ex ministro ed ex politico è tornato a far parlare di sé con il lancio di una nuova banca dal nome morigerato, “Illimity”, una “banca del nuovo paradigma e che fa le cose difficili”, questo il motto alquanto impegnativo con cui ha lanciato la sua iniziativa.

Come per “Italia Unica”, anche questa volta si parla di soldi: 600 milioni di euro raccolti in due settimane, dice l’ex ministro, e poi sgancia una perla che manco Osho:

«I salvataggi pubblici delle banche? Talvolta diventano inevitabili, soprattutto se si tratta di banche sistemiche, ma vanno evitati in ogni modo. L’azionista pubblico non è il miglior azionista di banche né per realizzare le ristrutturazioni, né per selezionare il credito»

Un clamoroso “ma anche” di nostalgica vetroniana memoria che dice una cosa e il suo contrario e cioè che le banche è inevitabile salvarle “ma anche no”.

Insomma, Passera è tornato al suo mestiere ma non ha perso quello che ha imparato dalla politica e cioè una certo roboante e retorico linguaggio, come “la tecnologia cambierà le banche”. Ma va? Forse l’ex ministro non lo sa, ma la tecnologia, come la chiama lui, ha già cambiato le banche molti anni fa…