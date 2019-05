Corruzione: appalti del porto, 6 arresti a Napoli

I militari della Guardia costiera hanno eseguito un’ ordinanza di misure cautelari nei confronti di due funzionari dell’Autorità Portuale di Napoli e cinque imprenditori - emessa dal gip di Napoli su richiesta della procura, sezione reati contro la pubblica amministrazione. I destinatari delle misure - arresti domiciliari per sei e misura interdittiva per uno - risultano indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di corruzione, turbativa d’ asta e frode in pubbliche forniture commessi nell’ambito delle gare di appalto bandite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale) per l’esecuzione di importanti lavori edili e strutturali presso il Porto di Napoli.