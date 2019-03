Milano, corteo nazionale per modifica Codice civile classificazione animali

Da Palazzo Giustizia parte il corteo nazionale per la modifica del Codice civile sulla classificazione degli animali.

Facci sapere se ci andrai

Il 31 marzo alle 15 da Palazzo di Giustizia parte il corteo per la modifica del Codice civile sulla classificazione degli animali.

"Attualmente il Codice Civile non è civile né etico e non sa distinguere tra un soggetto e un oggetto, in quanto gli animali sono considerati beni mobili, res, cose, equiparate a tutto ciò che non ha anima, corpo, cuore, carattere, pensiero, affetti, vita - spiegano gli organizzatori - Riformare il codice civile in chiave animalista è un dovere etico in quanto gli animali sono esseri senzienti e devono acquisire soggettività giuridica ed è per questo che la Task Force Animalista, diretta dalla dottoressa Carolina Sala e dalla dottoressa Jenny Fumanti, con supporto legale dell’avvocato Daniela Russo, si sta muovendo dal 28 marzo 2018 con una serie di iniziative/petizioni/eventi/cortei al solo scopo di sensibilizzare il popolo italiano che, essendo in un paese democratico, dovrebbe essere sovrano".

Finché gli animali non avranno giusto valore nel cod civile e passeranno da "beni mobili" a "soggetti/esseri senzienti", anche il codice penale non sarà mai severo quanto deve in caso di maltrattamento animale.