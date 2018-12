Cosa fai a Capodanno? Qualcuno paga per passarlo in galera dietro le sbarre

Cosa fai a Capodanno? La domanda imperversa da giorni, le ore sono ormai contate, la vigilia dell'anno nuovo è arrivata e la frustrazione di chi non ha ancora deciso come passare la notte di San Silvestro è tangibile.

Chi parteciperà al solito veglione, chi - tra i più fortunati - riderà di tutti quanti in vacanza su un'isola tropicale, chi attenderà il 2019 in montagna, chi a casa con gli amici, e i più misantropi a casa da soli andando a letto prima della mezzanotte con i tappi alle orecchie per non sentire i botti e i fuochi d'artificio.

E c'è qualcuno che passerà la notte più attesa dell'anno in galera. Non alludiamo ai detenuti che, giocoforza, dovranno aspettare l'avvento del 2019 in carcere. No, c'è effettivamente chi paga in moneta sonante per brindare all'anno nuovo dietro le sbarre. Avviene in Ohio, poco lontano da Cleveland, dove un vecchio carcere è stato trasformato in una locanda di lusso con tutti i comfort. Si tratta della Old Vermilion Jailhouse Bed & Breakfast, che dà la possibilità non soltanto di partecipare al tradizionale cenone dell'ultimo dell'anno ma anche di pernottare in un'autentica cella trasformata in camera d'albergo a 5 stelle.

Se quest'anno non sapete dove sbattere la testa a Capodanno, è troppo tardi per prenotare all'Old Vermilion ma, chissà, la dritta potrebbe esservi utile per il prossimo. E se pensate che il veglione con i vostri colleghi o la festa noiosissima in cui siete capitati all'ultimo momento sia una "galera", ricordatevi che qualcuno ha pagato per passarlo in una galera vera e propria.