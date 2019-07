“Cosa studio all’università?Porno”:nasce in Colombia il corso per attrici hard

Giurisprudenza, Medicina, Economia ... e Pornografia? In Colombia, ai classici corsi, ne è stato aggiunto uno nuovo. Un'iniziativa dell'attrice pornografica colombiana Amaranta Hank che ha fatto il giro del mondo. Come scrive il quotidiano di Buones Aires Clarín VISTE, la scuola ha aperto le sue porte poche settimane fa offrendo lezioni e pratiche dal vivo. Ci sono diversi temi da affrontare: "Sono un'attrice porno in una società da macho", "Come monetizzare le produzioni", "Come fare la scena porno perfetta" o "Produttori falsi e produttori abusivi".





Hank ha spiegato che l'iniziativa è nata dopo “aver ricevuto diversi messaggi ogni giorno da persone che hanno confessato di essere stanchi del loro lavoro di routine e del loro desiderio di diventare pornostar o di entrare nel business", ha detto sul giornale British The Sun. Amaranta Hank non è stata sempre una porno attrice: in precedenza ha lavorato come giornalista in Colombia e il suo vero nome è Alejandra Omana Ruíz.

La sua vita è cambiata dopo aver perso una scommessa: ha promesso di spogliarsi per un servizio fotografico con una rivista se il Deportivo Cúcuta, se la sua squadra del cuore sarebbe stata promossa alla prima divisione colombiana, cosa che alla fine accadde. Il successo delle sue fotografie è stato tale che ha deciso di cambiare la sua professione.





L’idea di Hank è stata accolta bene da diversi settori della comunità di Medellin ma i media colombiani hanno affermato che ci sono state parecchie proteste da parte di gruppi conservatori poiché la "porno university" va contro le buone abitudini della zona.

In foto proprio la rettrice Amaranta Hank.