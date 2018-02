Quattro morti in casa nel Cosentino, sono coniugi e 2 figli

Sono di una coppia di coniugi e di due loro figli i quattro corpi trovati dai Carabinieri in un'abitazione di contrada Cutura di Rende, alle porte di Cosenza. I cadaveri sono in una villetta a due piani, in via Malta. Sul posto, con i Carabinieri, e' arrivato il procuratore capo di Cosenza, Mario Spagnuolo. Si ritiene possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio