Così è stato catturato Cesare Battisti. 'Aiuti dalla sua area politica'

BATTISTI: FONTI POLIZIA MILANO, 'MAIL E TELEFONATE, COSI' LO ABBIAMO BECCATO' - Mail e telefonate, così è stato beccato Cesare Battisti, dopo la sua fuga in Bolivia, dagli uomini della polizia di Milano che erano sulle sue tracce con l'Interpol e l'intelligence. "A incastrarlo diciamo che sono state le indagini tecniche - spiegano fonti della polizia milanese all'Adnkronos - D'altra parte, Battisti non lo abbiamo mai mollato. Lo teniamo sotto controllo da sempre, lui e il suo entourage" e, anche se cambiava telefonini in continuazione, il monitoraggio della sua rete di protezione ha aiutato a non perderne le tracce.

BATTISTI: FONTI POLIZIA MILANO, 'SAPEVAMO DA MESI CHE PIANIFICAVA FUGA' - "Sapevamo da mesi che Cesare Battisti pianificava la fuga". Lo riferiscono all'Adnkronos fonti della polizia di Milano, raccontando le fasi della cattura dell'ex terrorista in Bolivia.

BATTISTI: FONTI POLIZIA MILANO, 'LA SUA RETE HA DIFESO LUI MA HA AIUTATO NOI' - Cesare Battisti gode di una rete di protezione che si estende "dalla Francia al Brasile fino alla Bolivia", paese dove è stato catturato ma anche dove l'ex terrorista "ha da sempre relazioni". Lo spiegano all'Adnkronos fonti della polizia di Milano, sottolineando come questa rete a difesa dell'ex leader dei Pac sia stata anche in qualche modo la sua condanna, perché polizia e intelligence italiana la monitorano e la tengono sotto controllo da sempre. Un entourage, quello che ha garantito protezione a Battisti, che, evidenziano le stesse fonti, non è formato da ex terroristi ma da personaggi della sua area politica di riferimento e da altri soggetti con cui è entrato e rimasto in relazione negli anni della latitanza.