"Cosmofarma, fiera di progetto e non solo di prodotto". Parla il direttore

'Cosmofarma , sempre piu' una fiera di progetto e non solo di prodotto' cosi' sottolinea Roberto Valente, direttore generale dell'importante appuntamento che a Bologna, dal 5 al 7 maggio, da ben 21 anni, mostra le novita' del variegato mondo della farmacia, dal nuovo farmaco fino al sistema piu' moderno gestito da robot. Oltre 400 aziende, in rappresentanza di mille marchi, 31000 visitatori nell'ultima edizione, numeri significativi di un comparto in grande fermento, un settore vitale, affamato di qualita' e novita'.Tre le grandi aree di riferimento: farmacia e parafarmacia,dermocosmesi e alimentare,servizi ( dai mobili ai robot).



Perche' avete preso questa strada?



'Il modello tradizionale di fiera , complice anche la crisi e il suo picco fra il 2012 e il 2013 ,aveva mostrato di non essere del tutto al passo con le nuove esigenze del mercato. Sempre piu' il farmacista , a cui non manca la conoscenza dei prodotti , ha un forte bisogno di sapere che cosa le aziende di riferimento stanno facendo per lui. Ha bisogno di fare networking , ha voglia di incontri a tema.E noi abbiamo cercato di soddisfare questi bisogni.Il cambio di direzione sta cominciando a dare i suoi frutti . E infatti , dopo un paio di anni di assenza, alcuni importanti brand sono ritornati'.



'Un'altra importante novita' e' rappresentata da Cosmofarma On the Road. Abbiamo deciso, ci conferma Valente, di andare noi sul territorio a parlare con il nostro pubblico' . Un tour di contenuti e di confronto di idee.'



Come nasce questo progetto ?

'Se ti racconto qualcosa e' molto facile che te lo dimentichi , sostiene convinto il direttore , ma se ti coinvolgo in qualcosa te lo ricordi di sicuro . Con questa logica abbiamo pensato ad incontri su temi mirati , per adesso organizzati in quattro citta' ,dove intendiamo invitare i farmacisti. Cominceremo a Lamezia Terme al 28 gennaio per parlare di comunicazione e social network, poi saremo a Udine, Cagliari e Bari'.



Ed allora 'good luck' per il vostro 'tour on the road' a fianco di un mondo , quello del farmaco e della farmacia , sempre piu' disponibile ad evolversi a favore dell'innovazione e della qualita' per il cliente finale.