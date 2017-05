Costa Concordia, Schettino va in galera: 16 anni e un mese

L'ex comandante Francesco Schettino condannato a 16 anni dalla Corte di Cassazione per il naufragio della Costa Concordia. La sentenza definitiva ha confermato la condanna ricevuta in appello da Schettino che ora andrà in carcere. Accolto solo parzialmente l'appello dell'ex comandante a cui è stato tolto un mese di reclusione. Rigettato quello del procuratore generale che chiedeva un inasprimento della pena.

La Suprema corte ha messo così la parola fine al naufragio della Costa Concordia. Francesco Schettino, il comandante della nave finita contro gli scogli dell'isola del Giglio dopo che lui aveva deciso di cambiare la rotta, una tragedia costata 32 morti, centinaia di feriti e milioni di danni, è stato condannato a 16 anni in primo grado, sentenza confermata in secondo. L'ex comandante non ha seguito il verdetto a Meta di Sorrento ma per sfuggire all'assalto mediatico si è rifugiato "in un posto tranquillo", avevano spiegato i suoi legali. L'intenzione è di costituirsi i un carcere non affollato come quelli del napoletano.

Durante l'ultima udienza del processo in Cassazione i legali di Schettino hanno spiegato che quella sera voleva effettivamente fare l''inchino' all'isola del Giglio per fare un piacere al maitre Tievoli, ma non voleva andare così vicino all' isola e quando vide la schiuma degli scogli diede ordine al timoniere che commise ben otto errori". L'avvocato Saverio Sanese nell'arringa ha sottolineato anche che nessuno degli ufficiali "comunicò al comandante il punto nave".

In matinata la Cassazione ha respinto la richiesta dei difensori dell'ex comandante di visionare in aula un dvd realizzato dallo stesso imputato per fornire la sua versione del naufragio all'Isola del Giglio. "Non vi è alcuno spazio in sede di legittimità per l'acquisizione di nuove prove, non si può chiedere a questa corte una sorta di rinnovazione dibattimentale", ha detto Vincenzo Romis che presiede il collegio della IV sezione penale. Romis ha letto in aula l'ordinanza con la quale la richiesta è stata respinta.

Al processo di primo grado a Grosseto l'ex comandante di Concordia, nave da crociera che trasportava oltre quattromila persone tra vacanzieri, cuochi, parrucchiere, marinai, lavapiatti, meccanici, camerieri e vari altri addetti ai lavori di quella che era una grande città galleggiante, si è sempre protestato innocente respingendo anche l'accusa di aver abbandonato la nave (il dialogo fra lui e la capitaneria di porto di Livorno con il comandante di quest'ultima che gli intimava "torni a bordo, cazzo" è stato oggetto di un'intera udienza al processo di Grosseto).

La crociera era partita da Civitavecchia, si chiamava "Profumo di agrumi" e doveva arrivare a Savona, ultimo porto di approdo. Non ci arrivò mai perché la notte del 13 gennaio 2012 nell'inchino al Giglio (Schettino non avvertì la compagnia Costa della decisione di cambiare rotta), la nave urtò gli scogli, ruotò su se stessa e con una falla di settanta metri nello scafo si appoggiò a uno sperone di roccia piegandosi su se stesso davanti agli scogli della Gabbianara, all'Isola del Giglio. Schettino, unico imputato per il disastro, è stato accusato di reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo, abbandono di nave, abbandono di incapaci e omessa comunicazione all’autorità marittima. L'accusa in primo grado chiese 26 anni, ma non venne riconosciuto l’aggravante del naufragio colposo e l’aggravante della colpa cosciente per gli omicidi plurimi colposi.

L’accusa, durante una requisitoria lucida e durissima, aveva elencato tutte le "inaudite negligenze" di un comandante che come prima cosa avrebbe dovuto pensare alla salvezza dei passeggeri e dell’equipaggio e invece, ritardò le operazioni di soccorso e neppure "inviò l’allarme della falla dopo l’urto con gli scogli dell’Isola del Giglio per fare ammainare immediatamente le scialuppe che avrebbero potuto salvare tutti i passeggeri". Per poi, "disonorando la sua professione" e diventando "simbolo negativo della marineria italiana, fuggire dalla nave".

"È stato un naufragio di tali immani proporzioni e connotato da gravissime negligenze e macroscopiche infrazioni delle procedure – ha detto il procuratore generale della Cassazione - che non è possibile concedere le attenuanti all’ex comandante".

La difesa dell’ex comandane aveva parlato di processo mediatico e aveva chiesto di mostrare nell’ultima udienza un video nel quale si dimostrerebbe che quel naufragio fu un incidente. Ma la Suprema Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ha respinto la richiesta. "Il ruolo di Schettino – aveva poi detto l’avvocato Donato Laino nell’arringa – è stato deciso al tavolino e davanti alle telecamere". In attesa della sentenza, l’avvocato Saverio Senese, anch’esso legale dell’ex comandante, aveva annunciato: "Se le cose vanno bene apriamo una bottiglia, se vanno male, Schettino andrà a costituirsi".