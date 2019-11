Costa Rica, 12enne punto da trigone. E' paralizzato, deve tornare in Italia

Un ragazzino genovese di 12 anni è rimasto gravemente ferito in Costa Rica dopo essere stato punto da un Trigone, una specie di manta velenosa, mentre faceva il bagno nel mare di La Mina. Il giovane e' paralizzato dal tronco in giu' ed e' ricoverato nell'ospedale pediatrico della capitale San Jose'. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per chiedere "il trasporto urgente in Italia per ragioni sanitarie". "Mi permetto di segnalarvi l'urgenza e la delicatezza della situazione, - sollecita Toti - affinche' venga autorizzato il trasporto del bambino con volo di Stato". Il trigone, secondo le ricostruzioni, l'ha urtato con lo sperone velenoso della coda colpendolo al collo.