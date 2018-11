Cougar, relazioni online per due donne su tre

Relazioni con uomini più giovani? Per la maggior parte nascono online. A confermare questa tendenza è uno studio degli economisti Josué Ortega dell'Università dell'Essex e Philipp Hergovich dell'Università di Vienna. «Analizzando oltre 20 anni di dati prodotti dal settore del dating online, i due economisti hanno dimostrato che nell'ambito generale degli incontri un terzo delle relazioni nasce online» commenta Alex Fantini, fondatore di CougarItalia.com.

Secondo i due autori di "The strenght of absent ties: social integration via online dating" il dato sale poi al 70% quando si restringe il campo a particolari tipo di coppie. E tra queste -secondo quanto rileva CougarItalia.com- vi sono le «coppie cougar». I ricercatori hanno inoltre dimostrato che il dating online ha contribuito ad aumentare le unioni tra persone di ambienti sociali diversi, avendo un effetto positivo anche sulla durata delle unioni.

I matrimoni tra persone che si sono conosciute online tendono infatti a sciogliersi meno frequentemente e ad essere più solidi. Un dato confermato anche da un sondaggio di CougarItalia.com su un campione di 2 mila donne di età compresa tra i 36 ed i 60 anni. Il 68% delle «donne cougar» dichiara di avere effettivamente conosciuto il partner online e tra loro il 44% sta vivendo una relazione stabile ed il 15% si è addirittura sposata. Appena un esiguo 9% del campione dichiara invece di avere trovato solo relazioni occasionali.