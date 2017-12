Crac Popolare di Vicenza, Zonin: "Mai ricevuto ordini dalla Banca d'Italia"

Crac Popolare di Vicenza, Zonin: "Risparmiatori? Anch'io ho perso dei soldi"

"Purtroppo ho perso anche io dei soldi". Cosi' Gianni Zonin, ex Presidente della Popolare di Vicenza rispondendo ad una domanda sui risparmiatori azionisti della banca rimasti coinvolti nella liquidazione dell'istituto. Zonin e' entrato a Palazzo San Macuto accompagnato dal suo legale per l'audizione davanti alla Commissione d'inchiesta sulle banche.

Popolare Vicenza, Zonin: "Nessuna pressione per tentativo con Veneto banca"

"Non abbiamo avuto pressioni da nessuno" per il tentativo di matrimonio di Veneto banca. cosi l'ex presidente di Popolare Vicenza Gianni Zonin nel corso dell'audizione davanti alla Commissione d'inchiesta sulle banche. Zonin risponde ad una domanda del senatore Augello che gli chiede se ci sia stata una pressione da parte della Banca d'Italia.

ZONIN: MAI RICEVUTO ORDINI DI ACQUISIZIONI DA BANKITALIA

"Il nostro istituto non ha mai ricevuto un ordine da Bankitalia, non abbiamo mai ricevuto ordini di fare acquisizioni o altro". Così l'ex presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, in audizione alla commissione banche, rispondendo ad una domanda di Carlo Sibilia del M5S. "Noi con Veneto Banca ci siamo incontrati più volte, come ho detto in precedenza anche il 27 dicembre 2013 con Trinca e Consoli (i vertici dell'istituto all'epoca, ndr) Se vediamo un'apertura di Bankitalia cerchiamo di accelerare, poi le cose non sono andate. Abbiamo parlato 5 minuti ma abbiamo visto che non c'era nulla da fare", ha aggiunto.

ZONIN: HO PARLATO DI ETRURIA E VENETO BANCA CON DRAGHI E VISCO? PUÒ ESSERE

In merito all'ipotesi di acquisizione di Banca Etruria da parte della Banca Popolare di Vicenza, "ho incontrato negli anni della mia presidenza due volte il governatore Visco e una volta Draghi. Può essere che abbia parlato di quell'argomento. Se ne ho parlato anche al telefono con i vertici di Bankitalia e con il capo della Vigilanza, Carmelo Barbagallo? Sono argomenti cosi importanti che non rammento di averne parlato al telefono. Se c'era una cosa importante lo facevo di persona. Non lo escludo, ma in questo momento non rammento, ma una cosa cosi importante non l'avrei fatta al telefono ma sarei venuto a Roma". Lo ha detto Gianni Zonin, ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, nel corso di un'audizione davanti alla commissione di Inchiesta sulle banche.