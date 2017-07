Cresce l'allarme zanzare in tutto il mondo: 750.000 morti l'anno

Le zanzare sono tra i peggiori nemici delle nostre estati, portano virus e parassiti letali e la guerra contro questi insetti è lontana dall'essere vinta. Con l'estate e con queste temperature africane e torride, le zanzare hanno invaso l'intera Europa, e soprattutto l'Italia, nell'ordine dei miliardi. E, se non vengono da noi, siamo noi che andare da loro, il più delle volte completamente inconsapevoli del pericolo a cui andiamo incontro.



In piena crisi di panico per il virus Zika nel continente nordamericano, solo nel 2016 ben 40 milioni di persone - tra loro circa 500.000 donne in gravidanza - hanno viaggiato in paesi dove il virus Zika è molto diffuso. Secondo i ricercatori americani le vittime in un solo anno a livello mondiale delle zanzare, tra cui la pericolosissima zanzara tigre (arrivata per la prima volta in Italia nel 1990, a Genova) sono addirittura 750.000. Poco si parla di questo problema che però sta assumendo contorni molto pericolosi e per certi versi drammatici.