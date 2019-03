Spazio: la capsula Crew Dragon atterra in Florida tra gli applausi

Spazio: la capsula Crew Dragon torna a casa tra gli applausi

Direi che il rientro ipersonico è probabilmente la mia più grande preoccupazione", aveva detto lo scorso sabato, Elon Musk, fondatore e amministratore di SpaceX, in seguito al lancio della capsula dal Kennedy Space Center. "I paracaduti si dispiegheranno correttamente e il sistema guiderà Dragon 2 nella giusta posizione e splashdown in sicurezza?" si domandava preoccupato.

Ma di imprevisti neanche l’ombra. Dopo lo sgancio delle 8.31 dalla Iss, l’ammarraggio della Crew Dragon a largo della Florida che era previsto per le 14.45 è avvenuto correttamente e la missione è stata un successo. Tanto che, grazie al suo scudo, ha dimostrato di poter superare lo sbalzo termico al momento dell’ingresso nell’atmosfera. Proprio per tal motivo, la capsula costruita da SpaceX per la Nasa andrà a sostituire l’attuale Soyuz Russa.

Le fasi di rientro sono state trasmesse in diretta dalla Nasa, grazie a una telecamera presente a bordo e da un drone.

Ma le sorprese non finiscono qui. Visto il successo, entro l’anno la Nasa sostituirà il manichino utilizzato con dei veri astronauti americani.