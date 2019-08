Croazia: manager italiano morto, arrestati armatore e skipper

La polizia croata ha fermato il proprietario e lo skipper dello yacht nel quale e' morto per avvelenamento da monossido di carbonio il manager siciliano Eugenio Vinci. Secondo quanto riferito dal quotidiano Večernji list i due, entrambi croati, di 23 e 27 anni, sono stati arrestati per aver installato un motore nell'imbarcazione l'8 agosto senza seguire le norme di sicurezza. Il motore ha poi sprigionato i gas tossici che hanno avvelenato anche due figli, un bambino di cinque e una ragazza di quattordici anni, ricoverati all'ospedale di Spalato e in pericolo di vita.