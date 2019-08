Croazia, tragedia in barca: morto Vinci, l'ad siciliano dei supermercati Tuodì

E' Eugenio Vinci, noto manager siciliano, di Sant'Agata di Militello nei pressi di Messina, l'italiano morto stamane nella tragedia in barca in Croazia. Lo hanno confermato le autorita' croate alla stampa locale. Tra gli altri cinque ricoverati c'e' anche Bruno Mancuso, sindaco del comune di Sant'Agata di Militello, amico del manager deceduto. I due bambini, figli di Vinci, di otto e quattordici anni, versano ancora in stato gravissimo e sono in terapia intensiva al reparto pediatrico dell'ospedale di Spalato.

Le cause della tragedia non sono ancora state confermate, ma a differenza dell'ipotesi di avvelenamento da cibo, circolata sulla stampa nel primo pomeriggio, ora sembra che si sia trattato di un'intossicazione da gas di scarico dell'imbarcazione. Secondo la stampa croata Vinci ha perso i sensi nel bagno della barca a vela in seguito a un'intossicazione da gas proveniente dal water o dal condizionatore d'aria e nella caduta avrebbe battuto la testa. Gli altri cinque turisti italiani a bordo della barca, anche loro con forti sintomi di intossicazione, sono stati trasportati all'ospedale di Spalato. I tre adulti, incluso il sindaco Mancuso, sono in condizioni stabili.