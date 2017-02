Crolla vecchio cinema a Mazara del Vallo: almeno due persone sotto le macerie



Crolla un edificio a Campobello di Mazara, piccolo centro del trapanese, dove almeno due persone sarebbero rimaste sotto le macerie.

Le notizie, al momento, sono molto frammentarie. Si tratta di un vecchio cinema in ristrutturazione. Non si sa se ci sono vittime. Per ora si parla di feriti.

Una persona è già stata estratta viva e un'altra è stata già localizzata, sempre viva. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco, ma anche i Carabinieri.