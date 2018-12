Crollo a Cagliari: 12 sgomberati, falegname avvertito dal cane

Sono otto le famiglie costrette nella tarda mattinata a lasciare, per precauzione, le loro abitazioni alla periferia di Cagliari per il crollo improvviso di due appartamenti disabitati sopra una falegnameria in via Tagliamento, accanto a via Piave. In tutte le persone sgomberate dai palazzi vicini sono una dozzina, fra le quali una disabile. Polizia municipale e vigili del fuoco hanno chiuso al traffico la strada e transennato l'edificio nel quartiere di Sant'Avendrace.

Non ci sono feriti, ma il crollo dei solai dell'immobile di tre piani, che risale agli ani '20, ha provocato la distruzione di una falegnameria. L'attivita' artigiana, gestita da due fratelli che l'hanno ereditata dal padre, oggi era chiusa, dato che e' sabato. Uno dei due proprietari stamane ha involontariamente assistito al crollo: era entrato nel locale per prendere qualcosa da dar da mangiare al suo cane che l'aspettava fuori all'ingresso. E' stato l'animale, uggiolando, a richiamare la sua attenzione. Il cane ha avvertito per primo l'imminente pericolo, consentendo al padrone di uscire in tempo, mentre crollavano sulla falegnameria i solai dei due appartamenti sovrastanti, disabitati e di proprieta' di altre persone. Il locale artigianale, con i macchinari all'interno e i manufatti, e' andato completamente distrutto. A causare il crollo potrebbero essere state infiltrazioni d'acqua nei due appartamenti disabitati non sottoposti ad alcune manutenzione.