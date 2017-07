Torre Annunziata: otto le vittime, recuperati tutti i corpi

Sono stati recuperati anche i corpi dei fratelli Francesca e Salvatore Guida, i due bambini che mancavano al triste appello delle vittime del crollo di ieri mattina alle 6:25 in via rampa Nunziante a Torre Annunziata. Le due salme, come quelle degli altri 6 adulti, sono state portate all'obitorio per i riconoscimenti ufficiali e sono comunque sotto sequestro per gli accertamenti che i pm di Torre Annunziata, che hanno aperto un fascicolo per crollo colposo, disporranno nell'ambito delle indagini su eventuali responsabilita' per quanto accaduto. Ora inizia il lavoro per la messa in sicurezza e bonifica dei luoghi, che pero' dovra' rispettare eventuali perizie che saranno disposte dai magistrati.