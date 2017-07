Crollo Torre Annunziata: almeno 6-7 persone sotto le macerie

La palazzina in cui si e' verificato il crollo a Torre Annunziata e' in via rampa Nunziante. A cedere sono stati il terzo e il quarto piano di una residenza privata. I Carabinieri sono intervenuti sul posto, insieme ai Vigili del fuoco. Tre i nuclei familiari che abitavano a quei piani, e secondo prime frammentate notizie, almeno quattro o cinque persone sono rimaste sotto le macerie.

Le notizie su quanto accaduto sono ancora frammentarie e i vigili del fuoco si muovono con estrema precauzione tra le macerie, essendo stata avviata da poco la messa in sicurezza del luogo in modo da procedere allo scavo. In questo momento sono al lavoro tre squadre di vigili e sta arrivando da Roma un carro crolli, inoltre ci sono macchine movimento terra e stanno arrivando anche gli specialisti dei vigili del fuoco in grado di lavorare all'interno di luoghi a rischio crolli. Allertata anche una unita' cinofila di Benevento. E' stato, poi, chiuso un tratto di Circumvesuviana a ridosso dell'area interessata dal crollo. Per i vigili potrebbero essere state sepolte dalle macerie tra le 4 e le 8 persone. Il crollo all'alba ed e' stato preceduto da un boato avvertito da molte persone nel tratto di strada litoranea in cui insiste la palazzina crollata