Crotone, ucciso in piazza a colpi di pistola: quattro sicari arrestati

Quattro persone, ritenute responsabili dell'omicidio di Giovanni Tersigni, colpito la sera del 7 settembre in piazza a Crotone da diversi colpi di pistola, sono state arrestate dalla polizia di Crotone. Si tratta di un calabrese, di un bulgaro e di due persone, residenti in provincia di Catanzaro, arrivate in città in occasione dell'omicidio. I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà in Questura alle ore 10.30, alla presenza del procuratore della Repubblica.