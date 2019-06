Csm, lascia anche Cartoni. Al suo posto una toga della corrente di Davigo

Lascia Palazzo dei Marescialli anche il togato, da giorni autosospeso, Corrado Cartoni, esponente di Magistratura Indipendente.

Caso procure: Cartoni, non ho colpe ma lascio per senso Istituzioni

"Ho rassegnato stamattina le dimissioni da consigliere del Csm, non per ammissione di responsabilita', ma per senso delle istituzioni". Lo dichiara Corrado Cartoni, che oggi ha presentato le sue dimissioni da Palazzo dei Marescialli al vicepresidente del Csm David Ermini. "Ringrazio le centinaia di colleghi che, silenziosi, in questi giorni tremendi mi hanno manifestato la loro stima ed il loro affetto - aggiunge - e auguro ai consiglieri che lascio, e saluto, ed ai consiglieri che entreranno buon lavoro".

Csm, a Cartoni subentra toga corrente Davigo

Un altro giudice di Autonomia e Indipendenza, la corrente che ha tra i fondatori Piercamillo Davigo, subentrera' al Csm a Corrado Cartoni, che si e' appena dimesso. Si tratta di Ilaria Pepe, seconda dei non eletti alle votazioni dell' anno scorso per il rinnovo del Csm. Anche al posto di Gianluigi Morlini, l'altro consigliere del CSM eletto in quota giudici che si e' dimesso, subentrera' un magistrato di Autonomia indipendenza, Giuseppe Marra, di cui proprio ieri il Csm ha decretato il ritorno nel ruolo della magistratura (era distaccato al Ministero della Giustizia). In questo modo la corrente raddoppiera' la sua rappresentanza al Csm. Attualmente oltre allo stesso Davigo c'e' solo un altro consigliere di Autonomia e Indipendenza, Sebastiano Ardita.