Csm, Lotti prova a difendersi: "Non ho commesso alcun reato, basta fango"

Caso Procure, Lotti: non ho commesso alcun reato. Basta fango

"Basta fango. Non ho commesso alcun reato". Luca Lotti, parlamentare del Pd coinvolto nel 'caso Procure', affida a un lungo post pubblicato su Facebook la sua versione sui fatti. "In questi giorni ho dovuto sopportare una vera e propria montagna di fango contro di me. Ci sono abituato, un politico deve esserlo per forza. Ma davvero stavolta credo siano stati superati dei livelli minimi di accettabilita'", scrive l'ex esponente del governo Renzi, che spiega: "Ho aspettato a parlare, anche perche' ogni giorno sono state pubblicate strane e fantasiose letture dei fatti e pezzi di frasi captate durante alcuni incontri. Incontri a fine giornata, non pericolosi summit in piena notte come qualcuno tenta di raccontare. In queste ore ho letto di tutto: di rapporti tra magistratura e politica, di incontri segreti, di cupole, di verminai. Niente che abbia a che fare con la verita'! Credo quindi che a questo punto sia opportuno un mio intervento. In questi anni ho incontrato decine di magistrati, per i motivi piu' svariati: se e' reato incontrare un giudice non ho problemi a fare l'elenco di quelli che ho incontrato io, in qualsiasi sede. Mai sono venuto meno ai doveri imposti dalla Costituzione e dalle leggi. Procedero' in tutte le sedi contro chi in queste ore ha scritto il falso su di me e lo faro' a testa alta come un cittadino che crede nella giustizia e in chi la amministra". "E allora di cosa stiamo parlando da due settimane? Ecco i fatti", prosegue il deputato Pd. "In un incontro che si e' svolto in un dopo cena ho espresso liberamente le mie opinioni: parole in liberta', non minacce o costrizioni. E' stato scritto che li' sarebbero state decise le nomine dei capi di alcune Procure, scelta che in realta' spetta al Csm: ricordo infatti che queste nomine vengono approvate da un plenum di 26 persone, sono proposte dalla V Commissione e necessitano il concerto del Ministro della Giustizia. Quindi ho commesso reati? Assolutamente no. Ho fatto pressioni o minacce? Assolutamente no. La conferma, peraltro, e' arrivata anche ieri dalle parole di Morlini, che ho incontrato una sola volta in tutta la mia vita".

"Ho fatto pressioni in merito al futuro della Procura di Roma per avere dei vantaggi personali, come qualcuno sostiene? Assolutamente no", aggiunge ancora Lotti su Facebook. "Qualcuno ha addirittura scritto che una mia opinione personale avrebbe potuto condizionare il processo Consip! Niente di piu' falso, niente di piu' assurdo. Come sarebbe stato possibile? La realta' e' che la Procura di Roma nel dicembre 2018 ha chiesto per me il rinvio a giudizio per favoreggiamento, ma anche l'archiviazione per il reato di rivelazioni di segreti d'ufficio. I miei dubbi su questa inchiesta li chiariro' durante l'udienza preliminare. Ma deve essere chiara una cosa: qualunque siano i futuri vertici della Procura di Roma la mia udienza davanti al Gup e' gia' in corso e verra' definita come e' giusto che sia, senza alcuna interferenza. Detto in altre parole: anche se il futuro il Procuratore di Roma dovesse essere mio fratello, la richiesta di rinvio a giudizio e' gia' stata fatta e sto affrontando il procedimento penale. Non c'e' alcun collegamento tra la nomina del Procuratore di Roma (che certamente non puo' dipendere da me) e il mio procedimento. Questa e' la pura e semplice verita'. Ripeto: questi i fatti. Il resto sono solo parole. Anzi, il resto e' solo un contorno fatto di strumentalizzazioni, illazioni e ipocrisie. Sono l'unico politico della storia della Repubblica italiana ad avere incontrato magistrati e ad avere liberamente espresso opinioni personali? E soprattutto, da dove deriverebbe il mio strapotere tanto forte da arrivare a condizionare le scelte del Consiglio Superiore della Magistratura? Infine trovo squallido che mi si accosti, anche lontanamente, ad attivita' di dossieraggio. Gli esposti che riguardano Pignatone e Ielo a Roma e Creazzo e Turco a Firenze sono firmati da magistrati che non conosco e che non ho mai incontrato. Lasciatemi in conclusione fare due semplici domande: com'e' possibile che durante un'inchiesta ancora in corso e che riguarda altre persone vengano pubblicate intercettazioni senza rilievo penale di non indagati? Come sono arrivate nelle redazioni dei giornali quelle intercettazioni?". "Le risposte a queste domande non sono a salvaguardia del sottoscritto, ma di tutti i liberi cittadini", conclude l'esponente del Pd.

Bufera procure: si e' dimesso consigliere del Csm Lepre

Si e' dimesso il consigliere del Csm Antonio Lepre, che faceva parte del gruppo dei consiglieri che si erano autosospesi per la vicenda degli incontri tra magistrati e politici sui futuri assetti delle procure. E' il terzo togato a lasciare dalle prime notizie dell'inchiesta di Perugia a carico dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara.