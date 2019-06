Csm, Mattarella: "Caos sconcertante e inaccettabile, oggi si volta pagina"

Sergio Mattarella ha espresso "grande preoccupazione", presiedendo il plenum del Csm. "Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile", ha detto ancora il Capo dello Stato.

Il capo dello Stato ha stigmatizzato il "coacervo di manovre nascoste, di tentativi di screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi, di convinzione di poter manovrare il Csm, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato", che "si manifesta in totale contrapposizione con i doveri basilari dell’ordine giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla magistratura".

Caso Procure: Mattarella, riforme opportune e necessarie

"Ad altre istituzioni compete discutere ed elaborare eventuali riforme che attengono a composizione e formazione del Csm. Viene annunciata una stagione di riforme sui temi della giustizia e dell’ordinamento giudiziario in cui il Parlamento e il Governo saranno impegnati". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presiedendo il plenum del Csm. "Il Presidente della Repubblica potrà seguire, e seguirà con attenzione, questi percorsi ma la Costituzione non gli attribuisce il compito di formulare ipotesi o avanzare proposte", ha aggiunto. Queste riforme, ha ricordato ancora il presidente, vengono ritenute da più parti "opportune e necessarie" e dovranno essere varate "in conformità con la Costituzione".

Caso Procure: Mattarella, credibilità e fiducia toghe indispensabili

"Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche il prestigio e l’autorevolezza dell’intero ordine giudiziario, la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presiedendo il plenum del Csm.