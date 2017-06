Csm, una donna alla guida della Corte d'Appello di Venezia: è Ines Marini

Csm: una donna a guida Corte appello Venezia, e' Ines Marini

Sara' una donna a guidare la Corte d'appello di Venezia. Il plenum del Csm ha nominato presidente di questo ufficio giudiziario Ines Marini, attualmente presidente del tribunale di Cremona. La delibera e' passata a maggioranza con 17 voti a favore.

Csm: Marini in Corte appello Venezia, il saluto di Zaia

"La Presidente Marini, alla quale rivolgo sin d'ora un caloroso benvenuto in Veneto, trovera' da parte della Regione uno spirito di collaborazione totale, in ogni ambito essa sia possibile". Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia saluta la nomina di Ines Marini a Presidente della Corte d'Appello di Venezia, decisa oggi dal Csm. "Siamo la prima Regione d'Italia - ricorda il Governatore - ad aver sottoscritto con il Ministero di Grazia e Giustizia un protocollo sulla base del quale personale regionale lavora a supporto degli uffici giudiziari: questa e' la realta' che la dottoressa Marini trovera' in Veneto: l'Istituzione regionale al fianco della Magistratura, pronta a fare tutto il possibile per coadiuvare l'amministrazione della giustizia". "Il Veneto - conclude il Presidente - e' una regione dove i cittadini e le imprese hanno sempre piu' bisogno di una giustizia efficiente e celere, quella che sono certo la conduzione della Presidente Marini, Magistrato di vasta esperienza, garantira'".