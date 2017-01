Cucchi, parla il comandante dei carabinieri Del Sette: "Fatto grave"

All'indomani degli ultimi sviluppi giudiziari del caso Cucchi, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ricorda come gia' nel dicembre 2015 il comandante generale Tullio Del Sette avesse parlato di "una vicenda estremamente grave. Grave il fatto che alcuni Carabinieri abbiano potuto perdere il controllo e picchiare una persona arrestata secondo legge per aver commesso un reato, che non l'abbiano poi riferito, che alcuni altri abbiano potuto sapere e non lo abbiano segnalato a chi doveva fare e risulta aver fatto le dovute verifiche, se tutto questo sara' accertato. Grave il fatto che queste cose possano emergere soltanto a partire da oltre sei anni dopo, nonostante un processo penale celebrato in tutti i suoi gradi".

"Per questo sono, lo e' l'Arma dei Carabinieri, lo sono tutti i Carabinieri - scriveva Del Sette - accanto alla magistratura con forza e convinzione, come sempre, per arrivare fino in fondo alla verita', per poi poter adottare con tempestivita', con giustizia trasparente, equanime e rigorosa i dovuti provvedimenti, giacche' e' gravissimo, inaccettabile per un Carabiniere rendersi responsabile di comportamenti illegittimi e violenti".

E ancora: "siamo rattristati e commossi dalla triste vicenda umana di Stefano Cucchi, prima e dopo quel 15 ottobre 2009, addolorati delle sue sofferenze, della sua morte, quali che siano le cause che abbiano concorso a determinarla, vicini ai suoi familiari. Lo sono io e lo sono i Carabinieri come tutti, piu' di tanti. Non puo' lasciare nessuno indifferente quel suo corpo sottile, quel suo volto tumefatto, che abbiamo visti nelle fotografie post-mortem mostrateci, con quei segni profondi delle vicissitudini e delle sofferenze patite. Rispetto, percio', per tutto questo e determinazione nel ricercare la verita', nel perseguire quelli che dovessero risultare responsabili di reati, di condotte censurabili sotto ogni profilo. L'accertamento di responsabilita' comportera', se vi sara', dolore e amarezza, ma nessuna delegittimazione puo' derivare da notizie e iniziative mediatiche, legittime e comprensibili: non sfugge a nessuno, credo, che decine di migliaia di Carabinieri assolvono quotidianamente, in Italia e apprezzatissimi anche all'estero, la loro missione a tutela della legge e della gente, con professionalita', impegno, abnegazione, rischio continuo per la loro incolumita' - come attestato dalle decine di infortunati, contusi e feriti di ogni giorno - e profonda umanita' nelle migliaia di servizi, interventi, investigazioni di ogni giorno, nelle decine di migliaia di arresti di ogni anno, dei quali tutti i cittadini possono avere conoscenza grazie ai mezzi di informazione".