Cucchi: rinviati a giudizio 5 carabinieri

Il gup Cinzia Parasporo ha rinviato a giudizio cinque carabinieri in relazione al pestaggio subito da Stefano Cucchi, il geometra di 33 anni arrestato il 16 ottobre 2009 e deceduto 6 giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini per le gravi lesioni riportate. Devono rispondere di omicidio preterintenzionale tre dei cinque carabinieri in relazione al pestaggio subito da Stefano Cucchi e alle lesioni che lo portarono alla morte. Lo ha stabilito il gup Cinzia Parasporo che ha recepito l'impostazione del pm Giovanni Musaro'. Il processo avra' inizio il 13 ottobre davanti alla terza corte d'assise.





Cucchi: Ilaria, a processo chi si e' nascosto dietro divisa





"Finalmente i responsabili della morte di mio fratello, le stesse persone che per otto anni si sono nascoste dietro le loro divise, saranno chiamati a rispondere di quanto commesso". E' il primo commento di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, alla notizia del rinvio a giudizio di cinque carabinieri, tre dei quali rispondono di omicidio preteritenzionale.