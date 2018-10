Cucchi, svolta nel processo: carabiniere indagato accusa i colleghi

Cucchi: carabiniere imputato accusa colleghi del pestaggio

Uno dei cinque carabinieri imputati nel processo bis di primo grado per la morte di Stefano Cucchi, Francesco Tedesco, avrebbe accusato gli altri colleghi ritenuti implicati nel pestaggio del geometra romano, deceduto nel 2009 nel reparto penitenziario dell'ospedale Pertini di Roma dopo una settimana di detenzione.

La svolta nel procedimento, in corso presso la prima corte d'assise di Roma, potrebbe arrivare dal contenuto delle tre deposizioni rese al pm Francesco Musaro' dal carabiniere tra luglio e settembre scorso. Nel corso delle sue deposizioni Tedesco avrebbe parlato anche di una nota di servizio da lui scritta su quanto accaduto e poi inviata alla stazione Appia dei carabinieri ma che successivamente sarebbe sparita.

La notizia e' emersa nel corso dell'udienza odierna del procedimento, con il pm Giovanni Musaro' che, davanti alla prima Corte d'Assise, ha rivelato come, il 20 giugno scorso, l'agente Francesco Tedesco, tra i cinque imputati nel procedimento, ha presentato denuncia in Procura sulla vicenda. Nel corso dei tre interrogatori, ha spiegato in udienza il pm Giovanni Musaro', Tedesco avrebbe chiamato in causa tutte le altre persone imputate nel processo: "secondo quanto messo a verbale da Tedesco, Roberto Mandolini sapeva fin dall'inizio quanto accaduto - ha detto il pm - Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro furono gli autori del pestaggio su Cucchi e Vincenzo Nicolardi, quando testimonio' nel primo processo, menti' perche' sapeva tutto e ne aveva parlato in precedenza con lui".

Cucchi: sorella, muro abbattuto, in tanti dovranno chiedere scusa

"Processo Cucchi. Udienza odierna ore 11.21. Il muro e' stato abbattuto. Ora sappiamo e saranno in tanti a dover chiedere scusa a Stefano e alla famiglia Cucchi". Lo scrive Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, sul suo profilo Facebook.