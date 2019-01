Cuccioli abbandonati in strada a Capodanno. Ritrovati e adottati da un agente

Torrenova. Cuccioli abbandonati in strada l’ultimo giorno del 2018. Ritrovati e adottati da un agente della Polizia di Stato

Cuccioli abbandonati in strada l’ultimo giorno del 2018. Ritrovati e adottati da un agente della Polizia di Stato. Una buona stella ha assistito i due i cuccioli che, nel pomeriggio del 31, sono stati abbandonati in zona Torrenova dal conducente di un auto che, dopo averli lasciati, si è allontanato velocemente. Uno degli agenti del Reparto Volanti, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che avevano assistito attoniti alla scena, ha deciso di adottarli. Sono tutt’ora in corso le ricerche volte ad individuare l’autore del gesto.

PONGO, UNO DEI MIGLIAIA DI CUCCIOLI ENPA SALVATI ANCHE GRAZIE ALL’ALBUM AMICI CUCCIOLOTTI DELLA PIZZARDI EDITORE. DAL 2 GENNAIO IN EDICOLA LA NUOVA COLLEZIONE CHE SFAMA, OGNI GIORNO, OLTRE 20.000 TROVATELLI

Ciao, io sono Pongo, un cucciolo meticcio salvato da un vero Super Eroe Enpa. Sono stato trovato, quando avevo appena due mesi, lungo una strada di campagna mentre vagavo in cerca di cibo e riparo. Giusy, la volontaria che mi ha strappato al pericolo, con un abbraccio, mi ha fatto ritrovare il calore perduto della mia mamma. Sono stato molto fortunato: nel rifugio di Valle della Torre una cagnolina aveva partorito da poco e mi sono potuto unire alla sua cucciolata. I giorni sono trascorsi velocemente e i miei fratellini adottivi hanno subito trovato una nuova famiglia in cui andare a vivere, ma… io no. Le mie grandi zampe, enormi rispetto al mio esile corpicino, facevano presagire che sarei diventato davvero un “GRANDE CAGNOLONE” e, probabilmente, questo scoraggiava un po’! Nel frattempo però venivo accudito, nutrito, curato e coccolato dai volontari. Non è scontato che in un canile ci sia cibo a sufficienza, cure veterinarie, cucce comode e qualche giochino, ma in quelli Enpa sì grazie, anche, alla raccolta di figurine Amici Cucciolotti della Pizzardi Editore che, dal 2007 ad oggi, ha sostenuto l’Ente con grandi progetti per salvare e prendersi cura al meglio degli animali meno fortunati.

Anche quest’anno il 2 gennaio in edicola uscirà il nuovo, strabiliante album Amici Cucciolotti 2019 che, oltre a confermarsi la collezione di figurine più solidale (promuove iniziative in difesa degli animali e dell’ambiente, oltre a collaborare in progetti sociali rivolti ai bambini), economica e responsabile (viene stampata utilizzando energia proveniente solo da fonti rinnovabili e con carta certificata proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile), presenterà le meraviglie del mondo naturale attraverso il “gioco dei contrari”. Sfogliando le sue pagine si incontreranno animali Mini e Maxi, Instancabili e Pigri, e tanti altri ancora! Completare l’album 2019 non sarà solo un piacevole e divertente passatempo da condividere con gli amici, ma anche un modo generoso per contribuire a portare a termine le “Missioni Possibili” per salvare gli animali e per migliorare il mondo!

“Da 13 anni a questa parte – dichiara Marco Bravi Presidente del Consiglio Nazionale Enpa e Responsabile Centro Comunicazione e Sviluppo Iniziative – la Pizzardi Editore ci onora della sua fiducia sostenendoci con importanti progetti che hanno il potere di salvare migliaia di vite. I volontari dell’Ente sono realmente dei Super Eroi moderni che ogni giorno combattono per difendere gli animali, per trovare le risorse necessarie a curarli e nutrirli. Spesso è una vera e propria lotta contro il tempo; soprattutto per gli animali che vengono accuditi sul territorio. Il cibo è un bisogno essenziale per ogni essere vivente e, la collezione di figurine Amici Cucciolotti 2019, per noi rappresenta la risposta a un’importante richiesta di aiuto. La storia di Pongo – conclude Bravi – è soltanto una delle migliaia che hanno avuto un lieto fine. I nostri volontari hanno trovato per lui la famiglia giusta ed ora vive felicemente le sue giornate. Collaborazioni come quella con gli Amici Cucciolotti non possono che riempirci d’orgoglio sia per gli importanti messaggi educativi diffusi pagina dopo pagina, che per la capacità di trasformare un gioco in un gesto d’amore a favore di chi ne ha più bisogno.”