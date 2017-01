Cyberspionaggio, accertamenti su un carabiniere e la madre degli Occhionero

SI INDAGA SU UN CARABINIERE NEL CASO CYBERSPIONAGGIO

E' un vicebrigadiere dei carabinieri il secondo rappresentante delle forze dell'ordine coinvolto nell'indagine sul cyberspionaggio che ha portato all'arresto dei fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero. Il militare e' stato denunciato dalla Polizia Postale (e sara' per questo indagato dalla Procura) per accesso abusivo a un sistema informatico, in particolare al database dello Sdi (Sistema di indagine) delle forze dell'ordine. Sarebbe stato lui a verificare se sul conto dell'ingegnere nucleare ci fosse un'attivita' di indagine da parte della magistratura. Il carabiniere, secondo quanto appurato dalla Postale, sarebbe stato sollecitato in questa ricerca da un 'fratello massone', amico di Giulio, e legato alla stessa loggia cui era iscritto l'ingegnere nucleare.

NEL MIRINO ANCHE LA MAMMA DEGLI OCCHIONERO

E' possibile che il carabiniere abbia svolto in buona fede questa verifica senza sapere che ci fosse un'indagine a carico di Occhionero. In caso contrario, rischia anche un'accusa di favoreggiamento, reato ipotizzabile pure nei confronti del 'fratello massone'. Nel mirino della Procura c'e', infine, la posizione della mamma degli Occhionero, la signora Marisa Ferrari sospettata di aver ostacolato le indagini, negando di essere la proprietaria del box dove gli investigatori della Postale hanno trovato ampia documentazione riconducibile alle societa' di Giulio e un paio di computer. La donna, per almeno due volte, avrebbe negato di avere avuto in affitto quel box e le relative chiavi, nonostante il contratto con la proprietaria portasse la sua firma. Il box, alla fine, e' stato aperto con l'aiuto dei vigili del fuoco e, stando ad alcuni testimoni, i due fratelli Occhionero sarebbero stati visti 'armeggiare' da qualle parti in epoca molto recente.

I DATI TRAFUGATI DAGLI HACKER

Intanto e' attesa nelle prossime ore la decisione del gip Maria Paola Tomaselli sull'istanza di scarcerazione presentata dai difensori Stefano Parretta e Roberto Bottacchiari, difensore dei due fratelli. La Procura ha espresso parere negativo sia sulla revoca della misura cautelare che sulla concessione dei domiciliari. Gli accertamenti, oltre a puntare sull'accesso nel server in Usa utilizzato, secondo gli inquirenti, per immagazzinare dati prelevati illecitamente dagli Occhionero, sono incentrati anche sui possibili risvolti patrimoniali legati all'eventuale commercio dei dati trafugati dai due hacker.