Cyberspionaggio, l'ex 007: "Pista insider trading. Protezione? Costa tanto"

di Lorenzo Lamperti

@LorenzoLamperti

"Se è vero anche solo il 10 per cento di quello che dicono i giornali ci troviamo di fronte a un problema abbastanza serio". Alfredo Mantici, ex capo del dipartimento Analisi del Sisde, analizza in un'intervista ad Affaritaliani.it il caso di cyberspionaggio ai danni di politici, imprenditori e istituzioni italiane.

Alfredo Mantici, che idea si è fatto del caso degli Occhionero?

I dati a disposizione non sono sufficienti per esprimere un giudizio completo. L'unico dato certo sul quale possiamo ragionare è la segnalazione del manager dell'Enav dalla quale è nata un'inchiesta. Il manager Enav segnalava una mail sospetta ricevuta da uno studio commercialista che conteneva malware e che avrebbe consentito l'accesso al computer. Se dal loro pc è partito questo malware può essere lecito pensare che di malware ne siano partiti anche altri.

Ma che cosa può essere successo?



Se è vero anche il 10% di quello che parlano i giornali è un problema abbastanza importante. Ci troviamo di fronte a un accesso illegale e sistematico a comunicazioni di personaggi delle istituzioni. Un accesso che poteva essere finalizzato sia a spionaggio politico ma anche a insider trading che consentiva l'accesso a notizie riservate per motivi personali. In questo modo si possono essere favoriti business personali o anche affari di potenziali clienti. E io credo di più a a questo secondo filone dell'insider trading più che a uno scenario di spionaggio internazionale. Credo si possa trattare di ricerca di informazioni utili per personaggi a caccia di investimenti.

E' possibile che una raccolta dati di questa portata sia stata effettuata da due soggetti da soli?

Dal punto di vista tecnico dicono gli esperti che non è difficilissimo portare a compimento una cosa del genere. D'altra parte siamo tutti sommersi come utenti da pin e password che per uno bravo non è difficile scoprire. Più che altro una raccolta dati di questo tipo ha sicuramente un obiettivo. Qualche ragione ci sarà stata. Aspettiamo l'esame dell'Fbi e vedremo che cosa conterrà questa biblioteca elettronica per capire qualcosa in più.

Dal punto di vista di intelligence e sicurezza non si potrebbe fare qualcosa in più per mettere in sicurezza le comunicazioni del presidente del consiglio?

Si può fare molto di più. Ma teniamo presente che l'Nsa americana, secondo l'ultimo bilancio reso pubblico nel 2013, ha a disposizione qualcosa come 87 miliardi di dollari per un anno fiscale, soldi usati sia per offesa sia per difesa.



E l'Italia come è messa da questo punto di vista?

Come cervelli non siamo indietro. Ma siamo indietro, anzi molto indietro, come spese per la sicurezza e i servizi segreti che in Italia costano un centesimo degli Stati Uniti e un decimo del Regno Unito. Creare delle reti di protezione, in queste situazioni, è difficile perché le reti di protezione costano.

Gabrielli ha rimosso il capo della Polizia Postale.

Non voglio entrare nel merito perché non so che cosa ha portato a questa decisione. Certo che la simultaneità tra inchiesta e rimozione è sorprendente. Oggi la polizia giudiziaria si trova tra incudine e martello. Da una parte c'è la procura dalla quale nel corso delle indagini dipende funzionalmente. Dall'altra c'è la gerarchia della Polizia alla quale bisognerebbe far presenti gli eventi di particolare importanza emersi dalle indagini. Nel farlo però si rischia di violare il segreto investigativo preteso dai magistrati. Muoversi su questo crinale è molto molto difficile e causa spesso imbarazzo professionale ed etico agli agenti. E questa volta ne ha fatto le spese Di Legami.

Sarebbe interessante capire se Renzi fosse stato informato della vicenda. Non è che magari la sua manovra su Carrai all'intelligence fu motivata anche da questo?

Può essere.

*Alfredo Mantici è ora direttore editoriale della rivista Lookout News