Cyberspionaggio, Bisi ad Affari: "Spiato anche io, sospeso Occhionero"

@LorenzoLamperti

CYBERSPIONAGGIO ANCHE SULLE LOGGE MASSONICHE

Un elenco di 18327 username univoche, alcune delle quali (ben 1793) corredate da password, catalogate in 122 categorie denominate Nick che indicano la tipologia di target (politica, affari, ecc.) oppure le iniziali dei primi due caratteri del loro nome e cognome. Questo conteneva il database creato dai fratelli Occhionero sulle persone da loro spiate o monitorate. Tra i nick più significativi, l'ordinanza del giudice Tomaselli cita 'Eye', dove sono raggruppati 144 diversi account utilizzato dall'ingegnere nucleare, per gestire le dropzone del malware e 'Bros' riconducibile a 524 differenti account di posta elettronica relativi a 338 nominativi univoci, verosimilmente appartenente a membri della massoneria (in inglese Bros e' l'abbreviazione di Brothers, ossia Fratelli).

SPIATO ANCHE IL GRAN MAESTRO STEFANO BISI

Tra i nomi - si legge nel provvedimento del giudice - "figurano elementi di vertice della massoneria italiana, oltre a membri di logge del Grande Oriente d'Italia del Lazio, cui appartiene anche Giulio Occhionero, come ad esempio, Stefano Bisi (Gran Maestro del Goi), Franco Conforti (presidente del Collegio dei Maestri Venerabili del Lazio), Luigi Sessa (Gran Maestro Onorario Goi), Gianfranco De Santis (ex Primo Gran Sorvegliante Goi), Kristian Cosmi (amico e avvocato di Occhionero e membro della sua loggia), Massimo Manzo (amico di Occhionero e membro della sua loggia), Giacomo Manzo (membro Goi), Franco Conforti (candidato a Presidente del collegio delle logge del Lazio), Antonio Fava (candidato a Presidente del collegio delle logge del Lazio), Gregorio Silvaggio (Ufficiale gdf ed ex Presidente del collegio delle logge del Lazio, ora 'in sonno'). Scrive, dunque, il gip: "Si ritiene che l'interesse che Giulio Occhionero nutre nei confronti dei suoi fratelli massoni possa essere legato a giochi di potere all'interno del Grande Oriente d'Italia, come d'altra parte testimoniato dal tenore di alcune conversazioni oggetto di captazione".

IL GRAN MAESTRO STEFANO BISI AD AFFARI: "IO VITTIMA, HO SOSPESO OCCHIONERO"

"Voglio chiarire con forza che in questa vicenda sono una vittima, anche se spesso qui rischia di andare tutto al contrario", dichiara Stefano Bisi ad Affaritaliani.it commentando la notizia che coinvolge Occhionero. "Non avevo nessun tipo di rapporto con lui, non ho nemmeno un suo numero di telefono. E' stato maestro venerabile di una loggia e dunque lo conoscevo di nome ma nulla di più".

"Dello spionaggio del quale sono stato vittima sono venuto a conoscenza stamattina", prosegue Bisi. "Dalla Procura non mi hanno detto nulla. In quel momento mi stavo occupando dell'impianto di illuminazione del campo sportivo di Norcia che il Grande Oriente d'Italia finanzierà e parlavo con il sindaco di Camerino perché vorremmo ricostruire almeno in parte il liceo musicale danneggiato dal terremoto. Comunque ho subito provveduto a sospendere Occhionero e resto in attesa di capire qualcosa di più da questa vicenda in cui, lo ribadisco, io e il Grande Oriente d'Italia siamo vittime".