D&G, polemica social in Cina. "Spot sessista".Gabbana: "Instagram hackerato"

Polemica sulla campagna di Dolce & Gabbana per la Cina: "Sessista e piena di stereotipi"

Dolce & Gabbana scivolano sugli stereotipi in Cina. E' polemica tra gli utenti di internet sull'ultima campagna pubblicitaria degli stilisti, che ritrae una giovane donna cinese mentre mangia piatti tipici della cucina italiana, sotto i consigli di una voce maschile, con le tradizionali bacchette usate sulle tavole cinesi. La campagna e' stata accusata di essere razzista e sessista, scrive il magazine economico-finanziario Caixin.

I doppi sensi nello spot di Dolce & Gabbana: "E' troppo grande per te?"

A essere criticate sono state molte scelte operate dagli autori della campagna pubblicitaria lanciata domenica scorsa, a cominciare dall'aspetto della modella protagonista dei tre spot, con occhi piccoli e un sorriso definito naif, quasi a rinfocolare gli stereotipi sui cinesi. Il riferimento al sesso appare evidente nel passaggio in cui la modella e' alle prese con un cannolo. "E' troppo grande per te?", chiede la voce maschile in sottofondo. Il video della campagna, divisa in tre parti non e' piu' rintracciabile su Weibo - la piattaforma di social network piu' popolare, spesso considerata l'equivalente di Twitter in Cina.

ECCO LO SPOT

Insulti sui social ed evento cancellato. Gabbana: "Non ero io, hackerato il mio profilo"

La polemica ha avuto una coda velenosa sui social network. Su Instagram sono circolati degli screenshot di conversazioni private nelle quali Stefano Gabbana screditava pesantemente la Cina. "Lo spot è stato cancellato dai social media perché il mio ufficio è stupido così come la maggioranza dei cinesi... Fosse stato per me non l'avrei mai cancellato". A distanza di qualche ora però Stefano Gabbana ha spiegato che il suo profilo è stato hackerato e che non è stato lui a scrivere quei messaggi.

Ecco qui sotto uno dei messaggi circolati sui social





Come detto, Stefano Gabbana ha poi spiegato l'incidente: "Il mio account Instagram è stato hackerato. Il mio ufficio legale ci sta lavorando. Io amo la Cina e la cultura cinese. Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto". Nel frattempo però è stato cancellato la sfilata-evento che era in programma proprio per oggi all'Expo Centre di Shanghai, il cui logo "The Great Show" campeggia ancora sul sito degli stilisti.