DAL 7 AL 23 FEBBRAIO ENTRA NEL VIVO LA CAMPAGNA #nienteèimpossibile

LA RACCOLTA FONDI CON SMS E CHIAMATE DA RETE FISSA AL NUMERO SOLIDALE PERMANENTE 45519 PARTECIPANDO SI CONTRIBUISCE A OFFRIRE GRATUITAMENTE PROGRAMMI DI TERAPIA RICREATIVA DYNAMO®A OLTRE 1.600 BAMBINI CON PATOLOGIE GRAVI O CRONICHE

“Dynamo Camp è dove divento coraggioso” Un bambino

Dal 7 al 23 febbraio, Dynamo Camp entrerà nel vivo della comunicazione della campagna di raccolta fondi #nienteèimpossibile, con numero solidale permanente 45519. L’obiettivo è contribuire a offrire programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a oltre 1.600 bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, gratuitamente ospiti a Dynamo Camp nel 2020.

Per partecipare alla raccolta basta inviare un SMS al numero solidale 45519 o chiamare da rete fissa. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile, di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. Il numero è permanente, attivo per tutto il 2020.

Beneficiari della raccolta fondi sono oltre 1.600 bambini con bisogni assistenziali complessi accolti dalla Onlus nell’ambito dei 20 programmi che si svolgono a Dynamo Camp, dedicati a bambini e ragazzi in autonomia dai genitori, oppure rivolti all’intera famiglia. Tutti i programmi sono concepiti e strutturati secondo il modello di Terapia Ricreativa Dynamo®, che hanno l’obiettivo dello svago ma soprattutto di far riacquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

IL PROGETTO – “DYNAMO CAMP: GESTIONE DELLA COMPLESSITA’ TERAPEUTICA, INCLUSIONE, AUTONOMIA NELLE ATTIVITA’ DI TERAPIA RICREATIVA”

Nel 2020 Dynamo Camp continuerà a potenziare la direzione di sviluppo degli ultimi anni: incrementare ulteriormente il numero di bambini gratuitamente accolti con patologie molto gravi e che implicano necessità di assistenza da parte dello staff in modo sempre più importante, competente e specializzato. L’accoglienza di nuove patologie gravi, l’integrazione di differenti patologie nell’ambito dello stesso programma, l’incremento e la gestione della complessità sono sempre maggiori e fanno parte dello sviluppo strategico di Dynamo Camp, che ha l’obiettivo di dare risposte sempre maggiori in termini numerici e qualitativi anche ai bisogni più gravi e di inclusione anche delle più difficili necessità.

Nei programmi estivi per Soli Camper, per bambini al Camp in autonomia senza i genitori, nel 2020, Dynamo Camp incrementerà ulteriormente il numero di ospiti con patologie molto gravi o tali da richiedere volontari dedicati per tutta la durata della sessione, tra cui sordità, necessità di respirazione assistita, neurofibromatosi, cecità, SMA 3, distrofia muscolare, spina bifida, MAR (Malformazioni ano-rettali), bambini con catetere venoso centrale, bambini con patologie oncoematologiche e altre patologie gravi e croniche. Nei programmi per Famiglie, dedicati a bambini con patologie neurologiche, sono ospitati bambini con sclerosi tuberosa, autismo, sindromi rare, tetra paresi, paralisi cerebrale infantile, esiti da ictus, sindrome di Rett, SMA 1 e 2 e altre patologie neurologiche gravi. Nel 2020, ogni programma Famiglie ospiterà due famiglie con bambini con autismo.

A livello di competenze e organizzativo, l’inclusione di bambini e ragazzi con patologie molto gravi e/o con assistenza costante, richiede coinvolgimento e formazione ulteriore di staff qualificato e volontari, organizzazione e adattamento di struttura, programmi, attività quotidiane, spostamenti all’interno del Camp, necessità mediche. A titolo di esempio, gli interventi medici e infermieristici riferiti alle prescrizioni mediche, incluse routinarie somministrazioni di terapia, a servizio degli oltre 90 bambini di ogni sessione estiva, usualmente sono compresi tra i 1.000 e i 1.700, a cui bisogna aggiungere eventuali interventi di primo soccorso e visite mediche.

L’accoglienza di patologie sempre più gravi, ospitate contemporaneamente, ha effetto su tutta l’organizzazione in termini di competenze, formazione, adeguamento della struttura. Tra i costi incrementali nella gestione di questo sviluppo si possono individuare: accresciuto staff specializzato, nel numero di 8 persone per ognuno dei 10 programmi Soli Camper e ognuno dei 10 programmi Famiglie, per le attività di supporto generale e supporto alle attività, in particolare arrampicata, cavallo, responsabile casetta, altre attività; inserimento di staff specializzato per la lingua LIS; procedure mediche incrementali per il recruiting e l’accoglienza di patologie specifiche come l’autismo; inserimento di staff specializzato per la necessità di respirazione assistita; accrescimento di staff per le patologie SMA, parasili cerebrale infantile, distrofiemuscolari, e altre gravi patologie accolte in contemporanea.

La campagna SMS si prefigge di contribuire a coprire i costi della complessità terapeutica, dell’inclusione, dell’autonomia per i 1.600 bambini accolti a Dynamo Camp nel 2020.

I PARTNER

Sostengono la campagna Mediafriends (9-15 febbraio), Sky per il Sociale (9-15 febbraio), la7 (9-22 febbraio), Class Editori (7-23 febbraio), Discovery (8-23 febbraio), Viacom.

La campagna è supportata, per il dodicesimo anno consecutivo, da Radio DEEJAY, in particolare da Linus e Nicola Savino che all’interno della trasmissione DEEJAY chiama Italia dedicheranno una maratona radio con ospiti e approfondimenti (10-14 febbraio), e, per il decimo anno consecutivo, da Radio Capital (17-23 febbraio), con spazi di comunicazione, appelli da parte dei conduttori e jingle realizzati in esclusiva per Radio Capital con i bambini di Dynamo Camp. Concorre alla campagna un’asta, su ebay dal 15 al 22 febbraio, organizzata da Dynamo Camp Onlus in collaborazione con Radio DEEJAY. Tra gli item in asta: 20 uscite in bici con Linus , 20 uscite di corsa con Nicola Savino con partenza da Radio DEEJAY, 20 capi Dynamo The Good Company modello Ozne e 20 capi Dynamo The Good Company modello Arches personalizzati Radio DEEJAY.

Supportano la campagna: Lega Serie A, con striscioni sui campi e spot sui maxischermi negli stadi nella 23ª giornata della Serie A TIM 2019/2020 (7-9 febbraio); Clear Channel, con il suo circuito digitale nazionale dei centri commerciali; e-Bay/beneficenza, con spazi di visibilità sul web; Exomedia, attraverso il circuito Centostazioni; radio web e radio locali sul territorio italiano, tra cui Radio Nostalgia, Radio Atlanta Milano, Radio Number One, Radio Babboleo, Ciccio Riccio, Radio Fantastica, Radio Kristal, Radio Dynamo; lamiafinanza.it con uno spazio dedicato.

Si ringrazia CASTADIVA PICTURES per il contributo alla realizzazione dello spot tv. Grazie a: Canottieri Olona 1894 e Cioccolati Italiani per la veicolazione dell’iniziativa. Grazie a Omnicom per il supporto nella visibilità.

Nel periodo di campagna, tra il 17 e il 23 febbraio, Responsabilità Sociale RAI supporta Dynamo Camp con la trasmissione di uno spot istituzionale sui canali Rai.

DYNAMO CAMP ONLUS – www.dynamocamp.org

Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp, a Limestre (Pistoia), accogliendo bambini da tutte le regioni d’Italia, e, attraverso i Dynamo Camp Programs, nelle maggiori città italiane in ospedali, case famiglia e associazioni.

La Terapia Ricreativa Dynamo ha l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza. Nei casi di patologie più gravi, accolte nei programmi per le Famiglie, Dynamo ha l’obiettivo di regalare “occasioni di vita” a bambini che hanno capacità motorie quasi nulle, possibilità di comunicazione legata a dispositivi esterni, aspettative di vita limitate.

Dal 2007, in 13 anni di attività, Dynamo Camp ha gratuitamente ospitato 8.799 bambini in programmi per Soli Camper, 8.164 bambini, ragazzi e genitori in programmi famiglia e con i Dynamo Programs ha raggiunto 25.340 bambini in ospedali, associazioni patologia e case famiglia, offrendo programmi di Terapia Ricreativa complessivamente a 42.303 persone; ha coinvolto e formato 7.441 volontari, ad oggi, ha 57 dipendenti, 117 persone di staff stagionale, 25 medici, 30 infermieri, per un totale di 229 persone occupate. Il network di Dynamo Camp comprende 161 ospedali e associazioni in tutta Italia.

Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo.