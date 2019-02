Dalle aule di giustizia ai video Youtube,la pm-influencer insegna a dimagrire

Da pubblico ministero a youtuber è un attimo, ce lo dimostra Monica Supertino, magistrato di Torino che dalle aule di giustizia è passata ai filmati guida su Youtube in cui spiega e consiglia i suoi personali metodi per dimagrire, tenersi in forma e prepararsi nel migliore dei modi alla prova costume che ormai è dietro l’angolo. E’ il metodo Supertino, così l’ha definito la pm con una vera e propria fisima per il fitness, lanciando lo slogan: “Segui il metodo Supertino e arriverai all’estate in forma smagliante”. Con tanto di neologismo coniato per l’occasione o forse da lei sempre usato: “Pietroso” in riferimento allo stato fisico a cui si arriva dopo aver seguito attentamente la sua dieta.

Non solo donna di giustizia quindi ma anche nutrizionista perché la pm, dalla cucina di casa, si esibisce nella preparazione di ricette light affiancandole a corrette abitudini di vita. A dimostrazione dell’affidabilità del suo metodo uno splendido fisico esaltato da un aderente abito da sera. I consigli vanno dalla colazione che deve prevedere mele cotte, crepes di solo albume e crusca, alla cena con “muffin di melanzane” con crema di barbabietole su un letto di purè di piselli. Al momento, il magistrato di professione che nel tempo libero si trasforma in influencer, ha messo a disposizione dei suoi seguaci i primi due video, che al momento sono bastati per portarla alla ribalta anche se non è la prima volta che si parla di lei: anni fa venne fotografata a sua insaputa in un negozio di via Montenapoleone, a Milano, mentre indossava un vistoso paio di stivali stile “pretty woman” sotto la supervisione di un noto magistrato torinese, nonché suo capo.

