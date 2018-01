Una donna e' stata uccisa a colpi di pistola questa mattina in un hotel a Dalmine, in provincia di Bergamo. L'albergo, il Daina, si trova sulla provinciale 525. L'allarme e' scattato poco dopo le 10. Secondo le primissime informazioni fornite dalla stampa locale la donna, di cui al momento non si conoscono le generalita', e' morta sul colpo.