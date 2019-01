Danimarca: incidente ferroviario a Copenaghen, le vittime sono 8

Sono otto le persone rimaste uccise e sedici quelle ferite nell'incidente ferroviario di mercoledi', durante una violenta tempesta, sul ponte nello stretto del Grande Belt, lo Storebaelt, a Copenaghen. L'aggiornamento (l'ultimo bilancio parlava di 6 vittime) arriva dopo che nella notte e' stato esaminato il treno passeggeri rimasto coinvolto nell'incidente (a bordo c'erano 131 persone, oltre al macchinista e due controllori) e i soccorritori sono riusciti ad accedere anche alla zona piu' danneggiata. Le vittime sono tre uomini e cinque donne e quattro di loro hanno gia' un'identita'. Il lavoro di identificazione avviene "in condizioni difficili", utilizzando "i denti e il Dna", ha spiegato Lars Bramhj, ispettore capo polizia nella regione di Fionia. La polizia ha confermato che molti dei feriti rimangono in ospedale, ma non ha dato dettagli sulle loro condizioni, anche se ieri si era saputo che non erano gravi. Il treno viaggiava verso Copenaghen, quando alle 7.30 ora locale, si e' incrociato con un treno merci che andava nella direzione opposta, dal quale -mentre nella zona imperversava il maltempo con vento molto forte- e' caduto qualcosa. Le autorita' non si sono ancora pronunciate sulle cause esatte dell'incidente, ma sono state trovati oggetti caduti sui binari. Il treno merci riportava contenitori restituiti della birra danese Carlsberg verso un impianto dell'azienda. Il ponte, che collega le due isole danesi di Selandia (in cui sorge la capitale della Danimarca, Copenaghen) e di Fionia, e' rimasto chiuso al traffico per ore. Oggi il traffico ferroviario dovrebbe riprendere parzialmente. (AGI) Bia