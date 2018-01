Danimarca, mille ragazzini incriminati per video hot su Facebook

Danimarca: 1.000 ragazzini incriminati, video hot su Facebook

Una nuova tegola colpisce indirettamente Facebook, il social network per eccellenza, che apparentemente ha dato un'ulteriore dimostrazione di essere incapace di cosa gira sui suoi server. Oltre 1.000 tra adolescenti e maggiorenni sono stati incriminati in Danimarca per diffusione di due video di un rapporto sessuale tra due 15enni su Facebbok. Il caso si riferisce a due video e a foto che mostrano due quindicenni avere rapporti sessuali consenzienti, riferisce la polizia di Copenaghen.

Il materiale a luci rosse risale al 2015 ed e' stato disponibile su Facebook fino all'autunno dello scorso anno, riferisce la rete britannica Sky News. Il video e' stato condiviso tra 800 ragazzini e 200 ragazzine di eta' compresa tra 15 e 20 anni in tutta la Danimarca. Alcuni solo una volta, altri centinaia. Video diffuse attraverso il sistema di messagistica di Facebook, che era stata informata. La societa' di Marck Zuckerberg, alle si e' difesa con le autorita' Usa sostenendo che del caso di stava occupando la polizia danese attraverso Europol. In Danimarca diffondere materiale sessuale che vede coinvolti minori e' un crimine che puo' portare ad una pena massima di sei anni di reclusione. Questa la pena che rischiano i maggiorenni tra i 1.000 mentre i minori saranno o multati o saranno condannati con la condizionale. Ma la macchia restera' sulla loro fedina penale anche per 10 anni.